Финансирование дорожного нацпроекта в Новосибирской области вырастет на 1 млрд рублей

На эти цели направят около 13 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 24 января. /ТАСС/. Новосибирская область направит на финансирование нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" в 2024 году около 13 млрд рублей, что почти на 1 млрд рублей или 8% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

"На этот год 42 млрд рублей планируется [выделить] на нацпроекты, больше всего денег пойдет на дороги - почти 13 млрд рублей, здравоохранение - почти 11 млрд рублей, образование - 8 млрд рублей", - сказал Решетников.

Он уточнил, что в 2023 году на дорожный нацпроект направили около 12 млрд рублей.

Всего в 2023 году на все нацпроекты в регионе направили 44 млрд рублей, изначальный план на год составлял 41,7 млрд рублей. Благодаря нацпроектам ввели рекордные 3 млн кв. м жилья, 76 населенных пунктов региона получили сотовую связь и интернет, 14,1 тыс. жителей сел и городов близ водоемов смогли улучшить экологические условия. В небольших населенных пунктах появилось около 30 фельдшерско-акушерских пунктов, а в крупных городах - три амбулаторных центра онкологической помощи.

Также при помощи этих средств отремонтировали дома культуры, оснастили музеи и кинозалы, открыли библиотеки, построили новую ледовую арену в Новосибирске, две школы и детсад, организовали туристический отдых в регионе для 2,4 тыс. школьников. При помощи госгарантий малые и средние предприятия привлекли 15 млрд рублей кредитных средств на развитие своего бизнеса, 112 предприятий смогли повысить производительность труда.

Завершение первого этапа

Как отметил Решетников, за пять лет действия программы национальных проектов власти смогли наладить работу по улучшению условий жизни новосибирцев и, если программа продолжится до 2030 года, то регион будет оснащен всей базовой инфраструктурой для комфортной жизни - от хороших дорог до школ и современных жилых домов.

Также, как добавил глава Минэкономразвития региона, сейчас реализацию некоторых нацпроектов тормозит отсутствие добросовестных подрядчиков - из-за подрядных организаций до 10% объектов по нацпроектам, преимущественно в строительной и экологической сферах, сдаются не в срок. По его мнению, нацпроекты позволили выделить данную проблему, и к 2030 году получится сформировать костяк ответственных подрядных организаций, которые бы специализировались на работе с государством.