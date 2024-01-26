В районах Камчатки планируют открыть три отделения семейной медицины

Учреждения здравоохранения появятся в поселке Крутогоровский, селах Манилы и Пахачи

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 января. /ТАСС/. Три отделения общей врачебной практики (семейной медицины) откроются в удаленных населенных пунктах Камчатки в 2024 году благодаря реализации в регионе нацпроекта "Здравоохранение". Об этом ТАСС сообщили в краевом Минздраве.

"Планируется, что в 2024 году откроются отделения семейной медицины в поселке Крутогоровский, селах Манилы и Пахачи. В новых учреждениях здравоохранения пациентам будет оказываться квалифицированная медпомощь, если случай не требует обращения в районные или краевые больницы", - сообщили в профильном министерстве.

Там добавили, что до конца года в удаленных селах Камчатки по нацпроекту начнут работу пять фельдшерско-акушерских пунктов. Работы ведутся в рамках проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения".

Крутогоровский, Манилы и Пахачи находятся в более чем 500 км от Петропавловска-Камчатского, в них в общей сложности проживают около 1 тыс. человек. Наземным транспортом до этих населенных пунктов добраться невозможно.