Абрамченко заявила о ежегодном улучшении жизни 16 млн россиян благодаря нацпроекту

По словам зампредседателя правительства, показатели национального проекта "Экология" перевыполнены в части ликвидации свалок, мусорных полигонов и опасных объектов

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Национальный проект "Экология" в период с 2019 по 2023 год позволил ежегодно улучшать условия жизни 16 млн российских граждан. Показатели нацпроекта перевыполнены в части ликвидации свалок, мусорных полигонов и опасных объектов, заявила заместитель председателя российского правительства Виктория Абрамченко в рамках Дня экологии на международной выставке-форуме "Россия".

"За время, что мы так активно работаем в экологической повестке, 16 млн человек ежегодно в среднем улучшают свои экологические показатели. Где-то добавляются расчищенные русла рек, где-то строятся очистные сооружения. Кстати, всего их построено 105 нарастающим итогом за эти 4 года в бассейне Волги. Это наш общий успех", - сказала Абрамченко.

Также перевыполнена задача, которая стояла перед регионами и федеральным центром по ликвидации объектов накопленного вреда. Нарастающим итогом по плану нужно было ликвидировать к концу 2023 года 111 свалок, в том числе такие крупные как в Челябинске и во Владикавказе. В итоге удалось ликвидировать 128, сказала Абрамченко журналистам. Кроме того, перевыполнен план по ликвидации опасных объектов накопленного вреда: должны были ликвидировать нарастающим итогом 78, удалось ликвидировать 80.

"Мы на сегодняшний день обеспечили поставку лесопожарной, лесопатрульной и лесохозяйственной техники в регионы. Фактически такого не делалось никогда. Только в рамках нацпроекта "Экология" регионы смогли обновить свою материально-техническую базу. Это позволило командам в регионах активнее бороться с лесными пожарами и заниматься другими функциями, переданными в рамках Лесного кодекса. Очень хороший показатель - мы на 25% превышаем площадь восстановленных лесов над площадью вырубленных или погибших. Этого показателя не было в истории нашей страны никогда", - добавила Абрамченко.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.