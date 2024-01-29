В популярной локации Сыктывкара открыли высокотехнологичный молодежный центр

Он занимает помещения четвертого этажа "Дома быта"

СЫКТЫВКАР, 29 января. /ТАСС/. Ресурсный молодежный центр открылся в центре Сыктывкара, его создали по нацпроекту "Образование" и программе комплексного развития молодежной политики "Регион для молодых", средства выделены из федерального и регионального бюджетов. Подобный центр создали также в Усинске и вскоре откроется в Ухте, сообщил глава Республики Коми Владимир Уйба.

"Мы специально выбрали это популярное у молодежи место для тусовок. Рядом реконструированный сквер "под часами", многочисленные кафе, места для прогулок. Центр открыт, чтобы молодые люди развивались, создавали новые проекты, реализовывались, чтобы им было интересно в республике", - сказал Уйба на открытии центра.

Центр занимает помещения четвертого этажа "Дома быта". Как сообщили ТАСС в центре, благодаря нацпроекту "Образование" в рамках программы комплексного развития молодежной политики "Регион для молодых" в 2023 году по итогам всероссийского конкурса Республика Коми получила из федерального бюджета 135 млн рублей. Половину средств направили на проведение молодежных мероприятий в рамках объявленного в Коми Года молодежи. Вторую половину направили на создание инфраструктуры: создан ресурсный молодежный центр в Сыктывкаре, обновлен молодежный центр в Усинске и вскоре откроется модернизированный Дом молодежи в Ухте.

Помещения в Сыктывкаре распланированы под всевозможные мероприятия. Здесь молодым людям помогут в получении грантов, реализации проектов, научат работать с негативом в кризисных ситуации, предложат забронировать место под мероприятия. Оборудованы несколько залов, переговорная с мультимедийным оборудованием, коворкинг и даже полностью оборудованная студия звукозаписи. Как отметил начальник федерального штаба "Волонтерской роты" Дмитрий Потапов, в Сыктывкаре открыт один из самых уютных и технологичных молодежных центров в стране, а студию звукозаписи он еще нигде не встречал. Помещения оформлены в едином стиле с другими молодежными центрами России.