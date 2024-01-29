В Карачаево-Черкесии в 2023 году отремонтировали более 50 км дорог

Также ремонтные работы велись на пяти мостах региона

ЧЕРКЕССК, 29 января. /ТАСС/. Ремонт и реконструкцию 5 мостов и 51,4 км дорог Карачаево-Черкесии провели в 2023 году, из них 40,9 км по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства республики.

"В прошлом году отремонтированы и реконструированы 5 мостов и 35 участков дорог регионального и межмуниципального значения общей протяженностью 54,1 км. В рамках федерального проекта "Дорожная сеть" нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в нормативное состояние приведены 38 объектов дорожной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Ремонтные работы также велись по федеральному проекту "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" и госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий".

В частности, произвели ремонт 13 км дорог в Черкесске, более 5 км автодороги, ведущей на курорт Архыз, капитально отремонтированы 6,8 км трассы Кисловодск - Карачаевск, два участка дороги Майкоп - Карачаевск общей протяженностью 6,1 км, реконструировали мосты через реку Джегуту на дороге Усть-Джегута -Терезе, реку Большой Зеленчук на автотрассе Исправная - Башкирка - Кобу-Баши.

В 2022 году по нацпроекту отремонтировали 32 км трасс региона.