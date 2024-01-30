В Искитиме заявили о необходимости более 1,8 млрд рублей на снижение вредных выбросов

В городе уже составили план мероприятий до 2030 года, который, в частности, включает ликвидацию полигона твердых коммунальных отходов и модернизацию котельных

НОВОСИБИРСК, 30 января. /ТАСС/. Эксперимент по квотированию выбросов опасных загрязняющих веществ в Искитиме, который позволит к 2030 году снизить количество выбросов вдвое, потребует 1,8 млрд рублей вложений. Об этом сообщил на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС замминистра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Юрий Марченко.

"В течение очень продолжительного периода жители Искитима обеспокоены высоким уровнем загрязнения воздуха. Новосибирская область вошла в перечень участников нацпроекта "Чистый воздух". Работа предполагает два этапа: подготовительный и реализация, реализация с 2026-го до 2030-го. К 2030 году должны обеспечить двукратное снижение [объема выбросов загрязняющих веществ] по Искитиму. Мы должны достигнуть ежегодно более 5 тыс. тонн снижения загрязняющих веществ. В ценах 2023 года заявленный объем мероприятий оценивается в 1,8 млрд рублей", - сказал Марченко.

Он уточнил, что суммарный уровень загрязнения уже оценили, план мероприятий до 2030 года составили. В частности, он включает газификацию: необходимо перевести на газомоторное топливо муниципальный транспорт, модернизировать две котельные, газифицировать более 2,5 тыс. домов. Также улучить качество воздуха позволит ликвидация полигона твердых коммунальных отходов.

Марченко пояснил, что город находится в низине, что способствует накапливанию вредных примесей в воздухе. На первом месте среди загрязняющих веществ - продукты сгорания от работы котельных и печного оборудования, автомобилей.

Поручение о расширении перечня городов, участвующих в эксперименте, дал президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Согласно поручению, в этих городах предстоит снизить выбросы загрязняющих веществ к 2030 году в два раза. Подготовлены поправки в Кодекс об административных правонарушениях для повышения ответственности компаний за выбросы. Эксперимент проводится в рамках федерального проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экология".