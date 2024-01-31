В Ивановской области после капремонта открыли Палехский музей лаковой миниатюры

Жители и гости региона смогут посетить новый зал

ТАСС, 31 января. Государственный музей Палехского искусства в Ивановской области возобновил работу после масштабной реставрации, комплексный ремонт здесь был проведен впервые за 90 лет. Жители и гости региона смогут посетить новый зал, сообщила журналистам директор музея Ольга Колесова.

"Наш музей один из старейших в Ивановской области. В этом году ему исполняется 90 лет. <…> Такого основательного капитального ремонта не было никогда. Ремонт у нас проходил поэтапно, он начался еще в 2021 году. Тогда мы сделали крышу, заменили окна, сделали проектную документацию на этот грандиозный ремонт. А приступили к нему в 2023 году", - сказала Колесова.

В 2023 году по поручению губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского за счет областного бюджета был выполнен капитальный ремонт внутренних помещений здания музея: проведена реставрация фасада и ремонт всех внутренних помещений, включающий замену проводки, сигнализации, ремонт системы отопления, перекрытия полов, замену дверей. Также для посетителей открылся новый зал. "Палех - это не только лаковые миниатюры и иконы. Он проявил себя во многих направлениях и видах искусства. Это замечательные достижения в книжной иллюстрации, театральная, монументальная живопись, фарфор. Эти направления здесь у нас представлены, чего раньше не было никогда", - отметила директор музея.

В рамках нацпроекта "Культура" было выполнено техническое переоснащение музея: приобретены 49 витрин с внутренней подсветкой, три экспозиционных стенда, установлено дополнительное трековое освещение в отдельных залах.

Основу коллекции отдела лаковой миниатюры составляют лаки и графика мастеров Палеха, работы по росписи фарфора, эскизы стенописи, лаковые монументальные панно, книжная графика, коллекция западноевропейской живописи XVI - XIX в.в., полотна русских художников.

Палех - старинный центр иконописи, известный с XVII века. После революции и запрета на иконописание в 1924 году художники Палеха объединились в артель и создали лаковую миниатюрную живопись со стилистическими особенностями. Для нее характерны фольклорные, исторические сюжеты, миниатюрность, яркие краски на черном фоне, плавный рисунок и обилие золота.