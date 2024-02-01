На Чукотке в 2024 году на обновление медоборудования направят более 110 млн рублей

ТАСС, 1 февраля. Более 110 миллионов рублей направят в 2024 году на обновление медицинского оборудования в учреждения здравоохранения на Чукотке, в том числе и в районных больницах. Закупка техники будет проведена благодаря реализации в регионе нацпроекта "Здравоохранение", сообщила ТАСС руководитель департамента здравоохранения окружного правительства Юлия Кобелева.

"В 2024 году планируется поставка восьми единиц оборудования: рентгеновских маммографических аппаратов в медучреждения Певека, Провидения, Канчалана, рентгеновского стационарного аппарата для рентгенографии в село Лаврентия, цифровых передвижных рентгеновских аппаратов в Анадырь, Певек, село Усть-Белая. Также будет закуплен стерилизатор для инструментов в медучреждение в селе Лаврентия. Всего на эти цели выделено более 110 млн рублей", - рассказала руководитель профильного департамента.

Она добавила, что в рамках программы по модернизации первичного звена здравоохранения, в округ уже поставлено 37 единиц современного медицинского оборудования. Флюорографы, маммографы, стационарные и передвижные рентген-аппараты, стерилизаторы, медицинские анализаторы, инкубаторы для новорожденных - все это оборудование распределяется по всем муниципалитетам округа.