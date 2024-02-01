Москва стала первой в рейтинге региональных центров компетенций нацпроекта

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Москва по итогам 2023 года заняла первую строчку в рейтинге региональных центров компетенций (РЦК) национального проекта "Производительность труда". Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

"Рейтинг региональных центров компетенций, ответственных за реализацию нацпроекта, составляется Федеральным центром компетенций два раза в год. Впервые Москва приняла в нем участие по итогам первого полугодия прошлого года и сразу заняла первую строчку. В рейтинге за весь 2023 год столица подтвердила свою лидирующую позицию", - сказали в пресс-службе.

Как отметила министр правительства Москвы, глава департамента Мария Багреева, на конец 2023 года нацпроектом "Производительность труда" были охвачены 260 московских компаний. Экономический эффект для одного участника составил в среднем 40 млн рублей в год, рост заработной платы - 19%, средний рост производительности труда - 40%. "Этот результат свидетельствует о высоком качестве работы экспертов РЦК Москвы, а также подтверждает эффективность применяемых в ходе реализации нацпроекта инструментов бережливого производства. Они помогают компаниям повышать производительность за счет снижения издержек и высвобождения внутренних ресурсов", - подчеркнула она.

Кроме того, эксперты РЦК обучили методике бережливого производства свыше 3,1 тыс. сотрудников столичных компаний и подготовили 386 сертифицированных инструкторов, которые будут помогать своим предприятиям применять полученный на первом этапе опыт и развивать культуру непрерывных улучшений, добавила министр.

"Рейтинг строится на основании анализа 10 критериев, оценивающих достижение ключевых показателей нацпроекта, уровень квалификации экспертов и организацию работы региональных центров компетенций. Кроме того, учитываются результаты сертификации региональных центров, которая проводится с целью оценки соответствия применяемой методологии стандартам национального проекта "Производительность труда". Эту процедуру РЦК Москвы успешно прошел в конце прошлого года. Всего в рейтинге по итогам 2023 года участвовали региональные центры компетенций 53 субъектов РФ", - уточнили в пресс-службе.

Национальный проект "Производительность труда" - мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. В Москве нацпроект реализуется с начала 2022 года. До конца 2024 года в нем сможет принять участие 441 предприятие.