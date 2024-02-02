В Крыму в 2024 году намерены отремонтировать почти 200 км дорог

На эти цели направят около 6 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Почти 200 км дорог регионального значения отремонтируют в Крыму в 2024 году по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщили в министерстве транспорта республики.

"В 2024 году в Крыму в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" планируется привести в нормативное состояние 190 км региональных дорог, работы пройдут на 48 объектах. Общий объем предусмотренных средств на реализацию национального проекта "Безопасные качественные дороги" на 2024 год составляет около 6 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что помимо дорог по нацпроекту также запланирован ремонт 25 мостов и мостовых сооружений общей протяженностью свыше 1 тыс. погонных метров. Заказчиком по всем объектам выступает "Служба автомобильных дорог Республики Крым".

"В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" будут отремонтированы участки дорог Глубокий Яр - Скалистое, Саки - Митяево, Белогорск - Льговское - Мичуринское - Богатое, Белогорск - Межгорье, подъезд к с. Стахановка, ремонт транспортной развязки в двух уровнях на пересечении улицы Куйбышева и Объездной дороги, несколько участков дорог Симферополь - Красноперекопск - граница с Херсонской областью и другие", - уточнили в региональном Минтрансе.

За весь период реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" с 2019 года в Республике Крым отремонтировано около 1100 км автомобильных дорог регионального значения, что составляет 13% от всей сети автомобильных дорог. Это позволило вдвое увеличить нормативное состояние региональных дорог.