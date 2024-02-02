В новом онкодиспансере в Томске в 2024 году проведут 4 тыс. операций

Хирургический корпус диспансера позволит закрыть потребность в специализированном лечении во всем регионе

ТУЛА, 2 февраля. /ТАСС/. Количество операций, которые планируют провести в 2024 году в Томском областном онкологическом диспансере, составит 4 тыс. Об этом сообщил на открытии онкологических центров в регионах РФ с участием президента России Владимира Путина главврач томского онкодиспансера Максим Грищенко.

Президент, находящийся с рабочей поездкой в Туле, по видео-конференц-связи участвует в церемонии открытия онкоцентров в разных регионах.

"С 21 декабря здесь уже ведется амбулаторный прием, а с 15 января мы начали прием стационарных пациентов. В настоящий момент с начала открытия уже успешно проведено 83 операции. В течение всего года количество операций планируется расширить до 4 тыс.", - сказал Грищенко.

Новый хирургический корпус позволит закрыть потребность в специализированном лечении во всем регионе и принимать пациентов из соседних областей. Планируется, что здесь будет оказываться специализированная онкологическая помощь полного цикла.

"Новый объект позволил нам замкнуть контур онкологической помощи в Томской области. У нас есть первичные онкологические отделения, в том числе и в районах, есть высокотехнологичная диагностика опухолей, в том числе радио и лучевая [терапия]. У нас один из лучших в стране НИИ онкологии, с которым мы активно сотрудничаем, совмещая науку и практику. Ну а теперь и самый современный хирургический центр - и это мы продолжаем делать упор на ранее выявление", - отметил в свою очередь губернатор Томской области Владимир Мазур.

Хирургический корпус онкодиспансера строился по национальному проекту "Здравоохранение". Девятиэтажный объект состоит из стационара на 120 коек и поликлинического отделения мощностью 200 посещений в смену. Стоимость строительства и оборудования составила 3,4 млрд рублей.