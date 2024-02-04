В Запорожской области по нацпроекту оснастили 19 музеев на 23,5 млн рублей

В музеи также поставили новую оргтехнику и мультимедийное оборудование, добавил и.о. министра культуры региона Роман Олексин

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Новое оборудование поставили в 19 краеведческих и исторических музеев Запорожской области в рамках национального проекта "Культура" за 2023 год. Об этом ТАСС сообщил и.о. министра культуры региона Роман Олексин.

"В прошлом году в рамках нацпроекта мы оснастили 19 музеев. Это экспозиционное оборудование, необходимое оборудование для ведения госкаталога. Новые витрины поступили. Можно будет экспозиционные площади перераспределить, модернизировать. Материально-техническое оснащение обеспечит сохранность музейных коллекций, их эффективный и оперативный учет", - сказал Олексин.

Он добавил, что музеи также оснащены новой оргтехникой и мультимедийным оборудованием: компьютерами, принтерами, проекторами, сейфами, шкафами. Общая стоимость поставленного оборудования составляет 23,5 млн рублей.

Его получили в том числе Бердянский историко-краеведческий и художественный музеи, Днепрорудненский, Токмакский, Приморский, Михайловский, Мелитопольский, Акимовский краеведческие музеи, а также Историко-археологический музей города Каменка-Днепровская и Черниговский исторический музей.