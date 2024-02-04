Глава региона Василий Анохин назвал показатель рекордным за пять лет

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. В Смоленской области отремонтировали в 2023 году 350 км дорог по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщил на пленарном заседании тематического дня "Инфраструктура и среда для жизни" на выставке-форуме "Россия" губернатор области Василий Анохин.

"В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" мы только за 2023 год отремонтировали 350 км дорог - это рекордный показатель за пять лет в субъекте. Из них 120 км муниципальных дорог - это в два раза больше, чем в 2022 году. Отремонтировали 30 искусственных сооружений - то есть в три раза больше, чем в 2022 году", - сказал Анохин.

Губернатор сообщил, что регион в 2023 году по специальному казначейскому кредиту закупил 97 единиц транспорта. "Это первое за 10 лет такое масштабное обновление муниципального транспорта", - отметил Анохин. По его словам, в Смоленске в 2023 году поменяли 55 больших автобусов. Обновление машин позволило улучшить транспортную доступность для жителей региона.

Выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в экономике, экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.