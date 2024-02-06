Больше 100 территорий благоустроят в Липецкой области до конца текущего года

Губернатор региона Игорь Артамонов отметил, что самое масштабное благоустройство планируется в городах Данков и Грязи

ЛИПЕЦК, 6 февраля. /ТАСС/. Свыше 100 общественных пространств благоустроят в Липецкой области до конца текущего года в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"В рамках нацпроекта в нынешнем году обновим 107 территорий", - сказал Артамонов. Он отметил, что самое масштабное благоустройство планируется в городах Данков и Грязи. "В Данкове в районе улиц Карла Маркса и Урицкого сделаем смотровую площадку, сцену, игровые зоны, в Грязях на улице Правды - инклюзивный маршрут, сухой фонтан, цветущие кустарники и плодовые деревья", - рассказал губернатор.

Кроме того, в Лебедяни продолжится благоустройство Базарной площади, а в Добром - Молодежного сквера. "Важно, что больше 30 объектов для благоустройства выбрали жители. Результат не должен их разочаровать", - заметил Артамонов.

Ранее губернатор также подчеркивал, что с каждым годом все больше липчан участвуют в выборе пространств для благоустройства и их мнения и пожелания власти в обязательном порядке учитывают при реализации проектов. В прошлом году в регионе также благоустроили свыше ста общественных пространств.