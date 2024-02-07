Астраханская область направит на ремонт дорог и мостов более 4,7 млрд рублей в 2024 году

Это почти на 1 млрд больше, чем в 2023 году

АСТРАХАНЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Астраханской области направят в 2024 году на ремонт дорог и мостов более 4,7 млрд рублей, что почти на 1 млрд больше, чем в 2023 году, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Игорь Бабушкин.

"Продолжаем ремонт дорог. В этом году отремонтируем 20 участков протяженностью 80 км и 13 мостов. Помимо этого, начнем капремонт еще четырех мостовых сооружений, которые завершим по планам в 2026 году. На все эти цели уже заложено более 4,7 млрд рублей", - написал Бабушкин.

Все контракты с подрядчиками должны быть подписаны до конца первого квартала. Бабушкин отметил, что в 2023 году регион "на 100% исполнил национальный проект "Безопасные качественные дороги".

Ранее в пресс-службе главы региона сообщалось, что в 2023 году в Астраханской области направили около 4 млрд рублей на ремонт 25 дорог и восьми мостов.