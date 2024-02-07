В Новосибирской области в 2024 году планируется ввод более 30 новых ФАПов

Они будут открыты по нацпроекту "Здравоохранение"

НОВОСИБИРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Ввод более 30 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) планируется в Новосибирской области в 2024 году по нацпроекту "Здравоохранение". Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"В этом году в рамках направления по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи предусмотрены проведение капитального и текущего ремонтов, переоснащение медицинскими изделиями поликлинических отделений, врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, планируется ввод более 30 новых ФАПов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что по региональному проекту "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" предусмотрено переоснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра одной из больниц и пяти первичных сосудистых отделений на базе больницы скорой помощи. Также планируется переоснащение двух медучреждений в районах области и двух городских больниц. Всего планируется приобрести 138 единиц медицинских изделий. Также продолжится реализация проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области", в его рамках запланированы строительство и капитальные ремонты объектов здравоохранения, оснащение учреждений медицинским оборудованием и мебелью. Только в рамках этого направления для 44 медицинских организаций приобретут 300 единиц медицинского оборудования.

Проблема обеспечения населения удаленных деревень медицинской помощью актуальна для Новосибирской области, особенно для северной таежной части. Дороги к таким поселениям могут быть непроходимы из-за снегопадов, распутья или весеннего паводка, в результате жители могут получить помощь только в ФАПах, а в экстренных случаях - при помощи санавиации.

Как сообщал ранее министр здравоохранения Константин Хальзов, объем финансирования нацпроекта "Здравоохранение" в Новосибирской области в 2024 году увеличат на 15% - с 9,5 млрд до 11 млрд рублей. Значительная часть средств пойдет на строительство новых медицинских объектов в регионе.