Чернышенко заявил, что приборная база ведущих научных центров в РФ обновлена на 50%

Вице-премьер напомнил, что в 2018 году был сформирован нацпроект "Наука и университеты"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Приборная база ведущих научных организаций России обновлена на 50% благодаря национальному проекту "Наука и университеты". Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе заседания Совета по науке и образованию под председательством президента РФ Владимира Путина.

Он напомнил, что в 2018 году был сформирован нацпроект "Наука и университеты".

"Благодаря мероприятиям нацпроекта удалось существенно обновить приборную базу ведущих научных организаций - до 50%, а также впервые в этом году удалось переломить тенденцию сокращения численности исследователей", - сказал Чернышенко, добавив, что эти процессы происходят в условиях беспрецедентного внешнего давления, с которым Россия столкнулась в 2022 году.

"Ключевая цель этих санкций заключалась в том, чтобы отрезать нашу страну от передовых технологий", - отметил он.