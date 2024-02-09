На Камчатке в 2024 году благоустроят более 50 объектов отдыха

Работы будут проводить в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 февраля. /ТАСС/. Более 50 объектов - среди которых набережные, парки, дворы и места общественного отдыха, благоустроят на Камчатке благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба краевого правительства.

"В 2024 году в рамках реализации мероприятий федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" примут участие 19 муниципальных образований. Планируется благоустроить 55 территорий, из них 10 дворовых и 45 общественных пространств. В рамках нацпроекта в том числе будут реализованы проекты - победители Всероссийского конкурса по благоустройству малых городов и исторических поселений", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2024 году самыми крупными территории, на которых пройдут работы, станут набережная Озерновской косы и улица Войцешека в Петропавловске-Камчатском, Авачинский парк у пирса в Вилючинске и набережная реки Авача в Елизове, где подрядчик уже ведет работы.

Как рассказали ТАСС в краевом правительстве, в 2023 году в рамках нацпроекта было благоустроено 58 территорий в 20 муниципалитетах полуострова. В программу вошли работы по обустройству смотровой площадки в популярном месте отдыха горожан и гостей Камчатки и сквер в краевой столице.