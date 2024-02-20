В Югре подготовят более 800 волонтеров, помогающих в выборе объектов благоустройства

Стать участниками могут граждане России в возрасте от 14 лет

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 февраля. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ намерен подготовить в текущем году более 800 волонтеров для поддержки всероссийского голосования за объекты благоустройства по национальному проекту "Жилье и городская среда". Стать ими смогут все желающие в возрасте от 14 лет, их очное обучение пройдет в начале марта, сообщил ТАСС руководитель регионального штаба волонтеров, начальник центра развития добровольчества Фонда гражданских инициатив Югры Марат Ласкин.

В Югре подготовка волонтеров для поддержки голосований идет на протяжении нескольких лет. В прошлом году их количество составило 753 человека.

"В Югре идет набор волонтеров для помощи в голосовании за объекты благоустройства, включая набережные, парки, скверы, улицы и спортплощадки, обновление которых пройдет в следующем году. Всего в регионе планируется набрать свыше 800 волонтеров. Сейчас заявки поступили от примерно 300 человек. Пока самым активным муниципалитетом является Нефтеюганск", - сказал он.

По его словам, стать ими могут граждане России в возрасте от 14 лет. Для этого необходимо до 15 марта пройти регистрацию на платформе Добро.РФ. Основные критерии отбора: коммуникабельность, умение общаться с людьми, увлекать, способность четко рассказать о проекте и ответить на вопросы, стрессоустойчивость. В начале марта пройдет их очное обучение в муниципальных штабах региона. Здесь им расскажут о том, какие объекты уже благоустроены, какие только предстоит в следующем году, о процедуре выбора общественных пространств жителями.

Голосование пройдет с 15 марта по 30 апреля 2024 года. В этот период жители смогут определиться, что из общественных пространств нужно модернизировать в следующем году. Волонтеры на специальных информационных точках и на массовых мероприятиях будут рассказывать гражданам о проектах благоустройства в Югре, предлагать отдать голос за тот или иной из них и подсказывать как это правильно сделать.

Одна из ключевых задач нацпроекта "Жилье и городская среда" - повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов.