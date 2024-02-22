В Северной Осетии до 2030 года намерены трудоустроить более 7 тыс. малоимущих жителей

В 2024 году на заключение социальных контрактов в республике направят 233 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 февраля. /ТАСС/. Более 7 тыс. малоимущих жителей Северной Осетии трудоустроят до 2030 года. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло на заседании межведомственной рабочей группы по вопросу восстановления рынка труда в режиме видео-конференц-связи.

"Продолжим оказывать меры господдержки на основании социального контракта. Так, в 2024 году объем средств, запланированных на эти мероприятия в республике, составит 233 млн рублей. Планируется заключить более 1 тыс. социальных контрактов. Таким образом, до 2030 года предполагается трудоустроить и содействовать организации предпринимательской деятельности более 7 тыс. малоимущих граждан, заключивших соцконтракты", - сказал Меняйло.

Мероприятия будут проводиться по госпрограмме содействия занятости населения, а также федеральному проекту "Содействие занятости" нацпроекта "Демография".

Также на постоянной основе продолжит деятельность межведомственная комиссия по неформальной занятости в республике. До 2026 года планируется легализовать трудоустройство более 33 тыс. работников.

Кроме того, в сфере образования реализуют мероприятия в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование". Он предполагает создание новых мест в общеобразовательных организациях, проведение ранней профориентации и другие мероприятия. До 2030 года предполагается оказать содействие трудоустройству более 2 тыс. выпускникам профессиональных образовательных учреждений.