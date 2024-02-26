На Камчатке создали приложение для изучения исчезающего корякского языка

ТАСС, 26 февраля. Сотрудники Камчатского государственного университета (КамГУ) им. Витуса Беринга разработали приложение для изучения находящегося под угрозой исчезновения корякского языка. Оно станет доступно для пользователей летом 2024 года, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.
"Ученые КамГУ им. Витуса Беринга разработали онлайн-приложение для изучения корякского языка - уже летом оно станет доступно пользователям Android и iOS. Проект реализуется в рамках программы "Приоритет-2030" нацпроекта "Наука и университеты". Приложение будет содержать в себе аудиозаписи, демонстрирующие правильное произношение слов корякского языка, а также задания с применением этих слов", - сообщили в пресс-службе.
На начальном этапе пользователь будет работать с отдельными словами, а на более сложных этапах - с полноценными фразами и предложениями. В настоящее время ученые обработали аудиосоставляющую приложения, данные переданы разработчикам для добавления записей в приложение.
"Проект направлен на сохранение, развитие и популяризацию корякского языка не только среди этнических коряков, но и среди всех жителей Камчатского края. Основная идея проекта заключается в привлечении внимания к изучению корякского языка, демонстрации того, что родные языки коренных малочисленных народов Севера могут быть ассоциированы не только с традиционным хозяйством и культурой, но и с новыми технологиями", - процитировали в пресс-службе слова руководителя проекта Юлии Файзрахмановой.
На базе КамГУ им. Витуса Беринга функционирует Центр межкультурной коммуникации и этнолингвистических исследований. Кроме того, вуз уже заключил с Институтом языкознания РАН соглашение, в рамках которого с 2024 года начнется реализация программы профессиональной переподготовки для специалистов, занимающихся сохранением и развитием языков коренных малочисленных народов Севера. В рамках работы центра и реализации программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" ученые КамГУ им. Витуса Беринга организуют выездные экспедиции с участием студентов для проведения научно-исследовательских работ.