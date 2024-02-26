Постояльцами социального центра "Нарата" в Бурятии с момента открытия стали 150 человек

На его создание направили около 1 млрд рублей

УЛАН-УДЭ, 26 февраля. /ТАСС/. Открытый в июне 2023 года пансионат для пожилых и инвалидов "Нарата" в Бурятии стал местом проживания, лечения и реабилитации для 150 человек. Об этом сообщила ТАСС консультант информационно-аналитического отдела республиканского министерства социальной защиты населения Мария Ивайловская. Соцучреждение посетил во время рабочей поездки в Улан-Удэ министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

"Комплексный центр социального обслуживания населения "Нарата" построен по федеральному проекту "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". Там проживают 150 человек - пожилых людей и людей с инвалидностью", - сообщила Ивайловская.

По словам Котякова, проект успешен. "Сегодня мы увидели, что объект полностью наполнен посетителями, постояльцы очень довольны условиями проживания, той заботой, которой они окружены, условиями помощи и поддержки. Это предопределяет целесообразность нашего дальнейшего сотрудничества. Будем смотреть те локации, те места, где есть, сохраняется сейчас необходимость в строительстве аналогичных объектов", - сказал министр журналистам.

Глава Бурятии Алексей Цыденов подчеркнул, что это самый современный пансионат такого вида на Дальнем Востоке. "Вице-премьер Татьяна Голикова лично контролировала процесс строительства, [в свое время она] возвратила первоначальный проект, сказала переделать. Мы учли наставления при проектировании, построили, открывали вместе с ней. Финансирование было выделено в полном объеме, это позволило вовремя закончить, сдать социальное учреждение", - отметил Цыденов.

Пансионат для стационарного и полустационарного обслуживания пожилых людей и инвалидов состоит из комплекса зданий с рекреационной, спортивной, культурно-досуговой и другими многофункциональными зонами. В комплексе обеспечена безбарьерная среда, все помещения оборудованы специализированными лифтами и приспособлениями для маломобильных людей. Общая стоимость проекта - около 1 млрд рублей.

Помощь детям с инвалидностью

Котяков также посетил в Улан-Удэ Республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями "Светлый", рассчитанный на 119 стационарных и 120 полустационарных мест. Цыденов отметил, что в настоящее время рассматривается вопрос расширения мощностей и создания социального учреждения для оказания помощи детям с инвалидностью и их родителям. "Работаем над возможностью строительства центра для детей, требующих особого внимания, - для детей-инвалидов, детей с задержкой развития. Чтобы и детям помочь, и родителям", - сказал он.

Среди ключевых целей нацпроекта "Демография" - поддержка семей с детьми, увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.