В Пскове увеличили в 1,5 раза протяженность отремонтированных мостов

Работы выполнили в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги"

ПСКОВ, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Псковской области благодаря участию в нацпроекте "Безопасные качественные дороги" за 2023 год увеличили в 1,5 раза протяженность отремонтированных мостов, которые находились в аварийном состоянии, сообщил ТАСС врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона Станислав Стармолотов.

"Благодаря нацпроекту, в который ремонт мостов включен с 2022 года, нам удалось за последний год добиться беспрецедентных результатов в этой работе. Мы привели в порядок более 400 м таких сооружений, что в 1,5 раза превышает показатели годичной давности. В среднем нам удалось отремонтировать около 10 мостов, теперь они находятся в нормативном состоянии. Это крайне затратные проекты в части финансирования, поэтому только благодаря поступлению федеральных средств региону удалось начать масштабную работу по проведению ремонта этих сооружений", - сказал собеседник агентства.

Стармолотов отметил, что в настоящее время из федерального бюджета в Псковской области субсидируются строительные и монтажные работы по приведению в порядок мостов, что позволило вдвое увеличить количество мостов, подлежащих ремонту и реконструкции. Среди ключевых объектов, которые удалось привести в порядок за последнее время, - Троицкий мост, который связывает центр города с районом Запсковье. Это сооружение является предметом охраны и одним из самых старых мостов в Пскове.

"Кроме того, мы привели в порядок мосты через реку Шелонь в Дновском районе, через реку Шесть в Пушкиногорском районе, через реку Неведрянку в Себежском районе. Завершены работы и по капитальному ремонту моста через реку Великую в Пушкиногорском районе, муниципалитет пользуется популярностью у туристов. Проведен капремонт моста через реку Лочкино на автодороге, ведущей в Ленинградскую область", - уточнил руководитель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

На дорогах Псковской области насчитывается порядка 500 мостов, большинство из них находится в изношенном и аварийном состоянии. Через регион проходит большой поток транзитных грузовых автомобилей, так как область граничит с тремя иностранными государствами - Белоруссией, Эстонией и Латвией.