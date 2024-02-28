Деловое сообщество попросило возобновить общественное обсуждение нацпроекта МСП

Идет заключительный год его реализации, отметил глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Российское деловое сообщество предлагает восстановить практику общественного обсуждения национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", поскольку идет заключительный год его реализации. Об этом сообщил ТАСС глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

"В 2024 году, заключительном для реализации действующего национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", предлагаем восстановить практику общественного обсуждения его целей, задач и их исполнения, вовлечь общественность в работу по корректировке национального проекта", - сказал он.

Деловое сообщество, по словам Катырина, сейчас предлагает сформировать четкие критерии для категорий получателей льготной государственной поддержки, в том числе выделив приоритетные.

"Также считает важным автоматизировать процессы предоставления субсидий, унифицировать условия и требования по программам финансовой поддержки, сократить и упростить документооборот, где это представляется возможным", - добавил глава ТПП.

По информации Минэкономразвития РФ, на реализацию национального проекта МСП за период с 2019 года по 2023 год было потрачено почти 321 млрд рублей. Бюджет нацпроекта в 2024 году составит 68 млрд рублей. В рамках нацпроекта для бизнеса доступны, в частности, различные льготные банковские программы, лизинг, "зонтичные" поручительства, а также нефинансовые меры поддержки.