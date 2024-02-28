В Енакиево ДНР обновили по нацпроекту оборудование музея космонавта Берегового

Общая стоимость закупленного оборудования составила более 5,5 млн рублей

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Музей космонавта Георгия Берегового в Енакиево Донецкой Народной Республики впервые с открытия получил новую материально-техническую базу по нацпроекту "Культура" и программе пожертвований Президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщила зампредседателя правительства ДНР Лариса Толстыкина в своем Telegram-канале.

"В рамках национального проекта "Культура" и программы пожертвований Президентского фонда культурных инициатив учреждение впервые со своего открытия получило мобильные стенды, интерактивные и мультимедийные панели, новые компьютеры, ноутбуки и копировально-множительную технику, а также новое выставочное оборудование", - сообщила Толстыкина.

Она отметила, что общая стоимость закупленного оборудования составила более 5,5 млн рублей. "И теперь благодаря этому появилась возможность показывать школьникам документальное кино, организовывать выставки с использованием интерактивных технологий, снимать культурно-просветительский контент", - добавила зампредседателя правительства ДНР.