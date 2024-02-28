В РФ по нацпроекту намерены обновить около 900 км дорог к спортивным объектам в 2024 году

Почти 250 участков дорог приведут к нормативному состоянию

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Почти 250 участков дорог, ведущих к спортивным объектам, общей протяженностью около 900 км приведут к нормативному состоянию в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в России в 2024 году. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства РФ со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

"В планах дорожных работ на 2024 год еще почти 250 таких участков общей протяженностью около 900 км", - сказал Хуснуллин.

По его словам, всего с 2022 по 2023 год в регионах - участниках нацпроекта в нормативное состояние привели 1,5 тыс. км дорог, ведущих к спортивным учреждениям. В прошлом дорожно-строительном сезоне к нормативу были приведены 210 участков таких дорог общей протяженностью 780 км, отметил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.

В 2024 году в Республике Марий Эл планируется обновить почти 48 км дорог, которые ведут к физкультурно-оздоровительному комплексу и ледовому дворцу. В Биробиджане Еврейской автономной области приведут к нормативу маршрут к детскому оздоровительному бассейну, а в городе Стерлитамак Республики Башкортостан в нормативное состояние приведут улицы - подъездные маршруты к спорткомплексу "Стерлитамак - Арена".