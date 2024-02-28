Рабочая группа по Арктике при Госсовете предложила создать отдельный нацпроект для АЗРФ

Как сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, в регионе будут готовить предложения по модернизации объектов "для еще более эффективного развития экономики, социальной сферы и национальной безопасности в Арктике"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Участники рабочей группы по обеспечению транспортно-логистического и социально-экономического развития Арктики при комиссии Госсовета по направлению "Транспорт" предложили создать отдельный национальный проект для Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ).

"Важная тема - приоритизация национальных проектов на территории Арктики, <…> выделение отдельного национального проекта для развития Арктической зоны Российской Федерации. Это, конечно, тема экспертной дискуссии, формулировки предложений для обсуждения в правительстве и в администрации президента", - сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе заседания рабочей группы.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, в свою очередь, отметил, что за первые три года реализации Основ госполитики в Арктике и Стратегии развития АЗРФ уже наработан багаж результатов, но "мир изменился". "Поэтому мы будем готовить предложения по модернизации объектов для еще более эффективного развития экономики, социальной сферы и национальной безопасности в Арктике с упором на технологическое развитие, на социальное развитие, на создание в Арктике условий для жизни и работы, которые бы впервые в истории дали возможность людям комфортно жить и реализовывать проекты", - сказал Чекунков.

Президент России Владимир Путин в октябре 2020 года утвердил стратегию развития Арктической зоны РФ до 2035 года. В числе ее приоритетов - повышение уровня жизни населения, улучшение качества жизнеобеспечения на арктических территориях.