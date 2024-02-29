На предприятия ДФО устроились более 30 тыс. выпускников "Приоритета-2030"

Всего в программу в 2022 и 2023 годах вошли 12 университетов округа

ТАСС, 29 февраля. Количество выпускников вузов - участников программы "Приоритет 2030", устроившихся на предприятия Дальнего Востока, перевалило за 30 тыс., сообщает пресс-служба Минобрнауки.

"Одним из первых результатов реализации программы в макрорегионе стало качество трудоустройства выпускников вузов - участников "Приоритета". Более 31 тыс. молодых специалистов сразу после вузов, с 2022 по 2023 годы, вышли на работу на предприятия федерального округа. Например, выпускники Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления работают на Улан-Удэнском авиационном заводе, а также в компаниях теплоэнергетической отрасли - МРСК "Сибири" - "Бурятэнерго", - говорится в сообщении.

Всего в программу в 2022 и 2023 годах вошли 12 университетов Дальнего Востока. В них было создано 38 новых лабораторий, 10 учебно-научных центров различной направленности, более 60 новых образовательных программ. Также были открыты 24 сетевые образовательные программы с ведущими отечественными и зарубежными университетами.

"Ключевая задача трека - создавать условия для удержания талантливой молодежи на Дальнем Востоке, в первую очередь за счет повышения привлекательности региональных университетов. Конечно, программа только набирает обороты, но уже сейчас мы видим хороший отклик от бизнеса и самих вузов, а также серьезный подход со стороны региональной власти. На данный момент проходит новый отбор университетов в программу "Приоритет-2030" и среди 80 российских вузов, которые хотят зайти в программу, 6 потенциальных кандидатов представляют ДФО", - передает пресс-служба слова главы министерства Валерия Фалькова.

Как отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, приток молодых людей в возрасте 20-24 года фиксируется на Дальнем Востоке не первый год.

Программа "Приоритет-2030" реализуется в рамках национального проекта "Наука и университеты". Главная цель нацпроекта - вывести Россию в пятерку мировых лидеров по разработкам в приоритетных областях.