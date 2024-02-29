ОНФ проследит за ходом реализации новых нацпроектов из послания Путина

В ходе послания Федеральному собранию президент анонсировал новые нацпроекты, в том числе "Кадры", "Экономика данных", "Семья", "Молодежь России", контроль за реализацией которых поручил Народному фронту

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Народный фронт "с удвоенной энергией" выполнит поручение президента РФ Владимира Путина о контроле за ходом реализации новых нацпроектов. Об этом заявил глава исполкома президентского движения Михаил Кузнецов, комментарий которого приводит пресс-служба Народного фронта.

В ходе послания Федеральному собранию Путин анонсировал новые нацпроекты, в том числе "Кадры", "Экономика данных", "Семья", "Молодежь России", контроль за реализацией которых поручил Народному фронту.

"Наше движение благодарно своему лидеру Владимиру Владимировичу Путину за доверие, за возможность осуществлять народный контроль реализации новых нацпроектов, следить за тем, чтобы принятые решения исполнялись должным образом и только в интересах граждан. Мы делали это с момента создания Народного фронта, и с удвоенной энергией продолжим эту работу", - заявил Кузнецов.

Также в послании Путин отметил роль проекта Народного фронта "Все для победы". По словам Кузнецова за 1,5 года в нем приняли участие более 3 млн человек.