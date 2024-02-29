Голикова: более 1 трлн рублей нужно на новый нацпроект "Продолжительная и активная жизнь"

Средства потребуются на реализацию программ до 2030 года, сообщила вице-премьер РФ

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Более 1 трлн рублей потребуется на реализацию нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" до 2030 года. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере об итогах реализации пилотного проекта "Репродуктивное здоровье".

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил о запуске нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

"Сегодня президент страны озвучил национальный проект с названием "Продолжительная и активная жизнь". Беспрецедентные финансовые ресурсы, которые обозначены, это более 1 трлн рублей на цели реализации этого проекта до 2030 года", - сказала она на площадке выставки-форума "Россия".