Эксперт: нацпроект "Экономика данных" поможет достижению технологического лидерства РФ

Он будет отвечать потребностям IТ-отрасли и государства, сообщил генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Сергей Плуготаренко

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Новый национальный проект "Экономика данных", о запуске которого объявил президент РФ Владимир Путин, будет отвечать потребностям IТ-отрасли и государства и способствовать достижению технологического лидерства страны. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Сергей Плуготаренко.

На нацпроект в ближайшие шесть лет будет направлено 700 млрд рублей, он объединит в себе цифровые платформы во всех ключевых социальных и экономических сферах. Нацпроект предусматривает создание инфраструктуры вычисления и хранения данных с использованием отечественных оборудования, технологий и программного обеспечения, в том числе облачных платформ, центров обработки данных и вычислительных мощностей.

По словам Плуготаренко, переход от цифровой экономики к экономике данных является сегодня логичным продолжением цифрового пути России. Он также отметил, что АНО "Цифровая экономика" активно вовлечена в процесс создания нового нацпроекта совместно с бизнесом, а, кроме того, большой вклад в формирование общих треков и смыслов нацпроекта идет от правительства РФ и Минцифры."Это позитивный тренд, поэтому мы можем с уверенностью утверждать, что новый нацпроект будет отвечать потребностям отрасли и государства, а также способствовать достижению технологического лидерства", - подчеркнул гендиректор АНО "Цифровая экономика".