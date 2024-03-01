В Анадыре в 2024 году завершат строительство нового детсада

Учреждение рассчитано на 60 мест

ТАСС, 1 марта. Строительство детского сада на 60 мест с группами ясельного типа завершат в Анадыре в 2024 году. Возведение объекта ведется в рамках выполнения нацпроекта "Демография", сообщили ТАСС в пресс-службе окружного правительства.

"Строительство детского сада на 60 мест в городе Анадырь для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет будет завершено в 2024 году. Строительство сада реализовано из средств федерального бюджета в рамках национального проекта "Демография", - сказали в правительстве Чукотки.

Строительство нового дошкольного учреждения, как ожидается, позволит закрыть потребность семей Анадыря в ясельных группах.