В Приморье по нацпроекту появится три новых модульных школьных спортзала

ВЛАДИВОСТОК, 1 марта. /ТАСС/. Специалисты проведут ремонт 90 школ на территории Приморского края в 2024 году. Также по нацпроекту "Образование" в крае появится три новых модульных спортзала стоимостью около 40 млн каждый, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В текущем году на создание спортзалов в Дальнереченском районе, Партизанске и Уссурийске выделяется около 40 миллионов рублей на каждый. В модульный спортивный комплекс будут входить спортивный зал, тренерская, раздевалки, душевые кабины, санузлы, помещение для хранения спортинвентаря и технические помещения", - передает пресс-служба сообщение Минобразования Приморья.

По словам главы регионального Минобра Эльвиры Шамоновой, к 2030 году должны появиться новые детские сады, количество центров дополнительного образования увеличится в 1,5 раза, вырастет оплата труда педагогов.

Во время своего ежегодного послания к Федеральному собранию президент России Владимир Путин отметил необходимость увеличения темпов строительства модульных спортивных залов. Такая мера поможет обеспечить всестороннее развитие школьников, отмечал глава государства.