Систему молодежного туризма масштабируют в рамках нового нацпроекта

По словам председателя комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева, "не должно быть тех, кто не чувствует на себе внимания государства в разной его степени"

СИРИУС /Федеральная территория/, 2 марта. /ТАСС/. Нацпроект "Молодежь России" будет в том числе предполагать масштабирование системы молодежного туризма. Об этом на полях Всемирного фестиваля молодежи сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

"Не должно быть тех, кто не чувствует на себе внимания государства в разной его степени. Кто-то получит грант на реализацию своего проекта, кто-то найдет работу, кто-то поедет в путешествие. Это тоже будет содержанием нацпроекта - масштабирование системы молодежного туризма", - отметил Метелев.

Он добавил, что численность молодежи в РФ сейчас достигает 40 млн человек, и задача нацпроекта - "охватить, конечно, каждого". "Они разные, и в этом сложность: есть подростки, есть студенты, есть специалисты, есть семьи <...> Каждый должен соприкоснуться позитивно", - подчеркнул Метелев.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил запустить в 2024 году в стране новый национальный проект "Молодежь России", который будет ориентирован на развитие молодежной политики. По словам Метелева, в рамках реализации нацпроекта особое внимание следует уделить вопросу инфраструктуры, "чтобы открывались молодежные пространства, молодежные центры в городах, муниципалитетах". "Это и вопросы наставничества для молодых людей, вопросы добровольческого движения, волонтерства. Это система кадровых лифтов, поддержка инициативной, талантливой молодежи, это то, что касается цифровых платформ, работы в интернете, поддержки социального контента", - уточнил Метелев. В целом, уверен он, с запуском нацпроекта возможностей для молодых людей станет больше, "поддержка станет больше и, соответственно, этот национальный проект поможет создать лучшие условия для развития молодежи".

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике напомнил, что тема молодежной политики реализуется разными органами власти, многие уже существующие национальные проекты включают аспекты, связанные с молодежной политикой. "Сейчас из них всех собирается единый национальный проект, который, как сказал президент, будет касаться не конкретного ведомства, а касаться всего правительства, в котором будут участвовать разного рода разные органы власти. Наша задача - чтобы каждая команда федерального министерства понимала конечный результат, к чему нужно идти, и их уже собственные отраслевые программы были построены по проектному принципу под этот результат", - резюмировал Метелев.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.