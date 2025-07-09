Оренбуржье получит федеральную поддержку на строительство трех школ до 2030 года

Учебные заведения построят в рамках нацпроекта "Молодежь и дети"

ОРЕНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Оренбургская область дополнительно получит федеральную поддержку на возведение еще трех образовательных учреждений до 2030 года включительно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

В среду министр просвещения РФ Сергей Кравцов провел рабочую встречу с врио губернатора Оренбургской области Евгением Солнцевым. Участники обсудили ход реализации ключевых направлений национальных проектов на территории региона.

"Особый акцент в ходе встречи сделали на вопросах модернизации образовательной инфраструктуры. Так, в ближайшее время в регионе запланировано открытие двух новых школ: в 2025 году - в Бузулуке и в 2026 году - в Оренбурге. Помимо этого, началась подготовка к возведению еще двух школ: одна расположится в селе Ивановка жилого комплекса "Приуралье", вторая - в селе Южный Урал. Эти проекты реализуются по поручению президента Российской Федерации о создании в регионах 150 школ в рамках проекта "Молодежь и дети". Дополнительно регион получит федеральную поддержку на возведение еще трех образовательных учреждений до 2030 года включительно", - сообщили в пресс-службе.

Кравцов отметил, что развитию системы образования в регионе уделяется большое внимание. По его словам, область активно участвует в важных федеральных проектах, а руководство региона создает комфортные условия для учебы и развития.

Отдельно в ходе встречи обсудили участие Оренбургской области в федеральном проекте "Профессионалитет". Регион продемонстрировал высокое качество выполнения работ по капитальному ремонту зданий профессиональных образовательных организаций.