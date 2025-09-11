В рамках проекта 420 библиотек получат современное оснащение, 100 театров будут реконструированы, а 255 музеев пройдут модернизацию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Национальный проект "Семья" окажет поддержку 1 200 домам культуры, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на панельной дискуссии "В центре внимания - семья. Как культура и медиа могут помочь решить демографический вопрос" в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

"Инфраструктура культуры стала частью национального проекта "Семья". Мы приняли это решение, потому что уверены, что семья является основой государственности. Поддержка необходима, поскольку мы должны делать культуру доступной для семей нашей страны", - заявила она.

Из презентационных материалов панельной дискуссии также следует, что в рамках проекта "Семья" 420 библиотек получат современное оснащение, 100 театров будут реконструированы, а 255 музеев пройдут модернизацию. Кроме того, 1,2 тыс. домов культуры "получат новую жизнь".

