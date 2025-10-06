"Агроэко" и "Черкизово" проинвестируют создание агроклассов в Воронежской области



ВОРОНЕЖ, 7 октября. /ТАСС/. Группы компаний "Агроэко" и "Черкизово" войдут в число основных инвесторов в работе по открытию новых агротехнологических классов в школах Воронежской области. К существующим 59 таким классам до конца года добавится еще 71, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Реализация в Воронежской области федерального проекта "Кадры в АПК", отдельного направления национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", стало одной из тем совещания в региональном правительстве.

"Основными мероприятиями реализации регионального проекта являются модернизация учебных объектов для привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия АПК. Для этого до конца года планируется создать 71 агротехнологический класс в 44 школах, расположенных в 21 районе области. На сегодняшний день уже создано 59 классов в 32 учебных заведениях. Основными инвесторами здесь выступают "Агроэко-Юг", Молочный комбинат "Воронежский", Хохольский, Ольховатский и Елань-Коленовский сахарные комбинаты, ГК "Черкизово", - цитирует пресс-служба первого заместителя министра сельского хозяйства области Светлану Петрову.

Кроме того, предусмотрены стимулирующие выплаты учителям школ, преподающим профильные предметы в агротехклассах, и специалистам высших учебных заведений, участвующих в реализации проектов в сфере АПК. Планируется, что в этом году их получат 16 специалистов. Инвесторами также выступают крупнейшие сельскохозяйственные предприятия и перерабатывающие предприятия молочной, сахарной и мясоперерабатывающей отраслей.

Почти 100 млн рублей в рамках мероприятий нацпроекта выделяется на обеспечение жильем специалистов агровузов и профильных НИИ. При этом 97,4 млн рублей из них - федеральные средства. Планируется приобрести либо построить 948 квадратных метров жилья для 14 специалистов. Объем финансирования всех мероприятий регионального проекта на текущий год составляет 576,5 млн рублей, в том числе из федерального бюджета - 564,7 млн, областного - 11,8 млн, добавили в пресс-службе.