В Магаданской области до конца года капитально отремонтируют больницу

Работы проведут в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Районную больницу в поселке Сеймчан Магаданской области капитально отремонтируют до конца 2025 года в рамках реализации нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Об этом ТАСС сообщили в правительстве Магаданской области.

"Здесь уже заменены основные коммуникации систем отопления, водоснабжения и электрики, выполнена отделка помещений: операционных, процедурных кабинетов, лаборатории, палат. Изначально планировался ремонт только первого этажа основного корпуса. Благодаря выделенным из областного бюджета дополнительным средствам и по поручению губернатора Сергея Носова сейчас проводится частичный ремонт второго этажа основного корпуса. Эти работы подрядчик планирует завершить в декабре", - цитирует пресс-служба слова главного врача медучреждения Алихана Мержоева.

По его словам, капитальный ремонт в Среднеканской районной больнице проводится в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Больница построена давно и нуждалась в ремонтных работах.

В Сеймчане и Верхнем Сеймчане проживают более двух тысяч человек. Учитывая удаленность округа от областного центра, в Верхнем Сеймчане в 2024 году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения был введен в эксплуатацию ФАП.