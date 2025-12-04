В Тюменской области открыли новую поликлинику по нацпроекту

Площадь медицинского учреждения составила 1,5 тыс. кв. м

Редакция сайта ТАСС

ТЮМЕНЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Тобольска Тюменской области открыли новую поликлинику площадью 1,5 тыс. кв. м и плановой мощностью до 177 посещений в смену. Она будет обслуживать более 20 тыс. людей всех возрастов, написал глава города Петр Вагин в своем Telegram-канале.

"Сегодня вместе с главным врачом областной больницы №3 Дмитрием Бойко открыли новую поликлинику на ул. Ленина, 154. <...> В здании площадью 1 500 кв. м разместились кабинеты для оказания помощи взрослым и детям", - написал он.

Новая поликлиника оснащена современным оборудованием для оказания первичной, специализированной и стоматологической помощи. Также в медучреждении предусмотрен дневной стационар, кабинет физиотерапии и аптечный пункт, который в скором времени сменит полноценная аптека с льготным отпуском лекарств. Кроме того, в поликлинике учтено все необходимое для приема маломобильных пациентов. "Также мы завершили благоустройство территории вокруг новой поликлиники: обустроили подходы и пешеходные дорожки, установили современную систему освещения и сделали удобную парковку на 25 мест для посетителей и персонала", - добавил Вагин.

Проект реализован в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".