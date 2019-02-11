Общая площадь заповедников и нацпарков России увеличится на 5 млн га к концу 2024 года

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Общая площадь особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в России увеличится на 5 млн га к концу 2024 года в рамках нацпроекта "Экология". Об этом говорится в материалах по нацпроектам, опубликованных в понедельник на сайте правительства РФ.

Отмечается, что к концу 2024 года площадь ООПТ будет увеличена не менее чем на 5 млн га за счет создания не менее 24 новых ООПТ.

По данным Росзаповедцентра, в России насчитывается 310 ООПТ федерального значения общей площадью около 63 млн га, включая 14,2 млн га охраняемой морской акватории.

Нацпроект "Экология" включает в себя такие федеральные программы, как "Чистая страна", "Строительство объектов по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов преимущественно с использованием российских технологий и оборудования", "Чистый воздух", "Питьевая вода", "Сохранение уникальной водной системы озера Байкал", "Сохранение лесов". Общее финансирование нацпроекта составит чуть более 4 трлн рублей, из них внебюджетные источники - 3,2 трлн рублей.

Нацпроект осуществляется в рамках указа президента России Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года. Куратором назначен вице-премьер Алексей Гордеев, руководителем - министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.