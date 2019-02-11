На транспортную часть плана магистральной инфраструктуры направят 6,35 трлн рублей

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Финансирование транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года составит порядка 6,35 трлн рублей. Это следует из материалов к нацпроектам, опубликованных на сайте правительства РФ.

Из них более 3 трлн рублей - средства федерального бюджета РФ, около 3,3 трлн рублей планирует привлечь из внебюджетных источников, а 58,7 млрд рублей - из бюджетов субъектов РФ.

В комплексный план, утвержденный распоряжением правительства, включены девять федеральных проектов, направленных на модернизацию и расширение транспортной инфраструктуры.

Как следует из документа, на развитие коммуникаций между центрами экономического роста планируется до 2024 года направить более 1,7 трлн рублей, железнодорожного транспорта - более 1,25 трлн рублей, морских портов - 927 млрд рублей, международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" - 655 млрд рублей, высокоскоростного железнодорожного сообщения - 621 млрд рублей, на развитие Северного морского пути - 587,5 млрд рублей, внутренних водных путей - 276,4 млрд рублей, развитие региональных аэропортов и маршрутов - 267,5 млрд рублей, а на транспортно-логистические центры - почти 46 млрд рублей.

О качестве транспортной инфраструктуры

Качество транспортной инфраструктуры в РФ к 2024 году планируется увеличить на 15,5%.

Так, базовое значение индекса качества транспортной инфраструктуры в 100% в 2017 году, в 2019 году качество должно увеличиться на 1,7 процентных пункта и составить 101,7%, в 2021 году - достигнуть 109,3%, а к 2024 году - 115,5%.

Среди мер, с помощью которых планируется увеличить показатель: увеличение доли автодорог, работающих без перегрузки, относящихся в международному транспортному маршруту "Европа - Западный Китай" с 26,9% до 67% к 2024 году; прирост мощностей морских портов, ускорение транзитных контейнерных перевозок, увеличение средней коммерческой скорости товародвижения на железнодорожном транспорте с 362,3 км/ч до 440 км/ч, строительство более 300 км высокоскоростных железнодорожных магистралей, снижение протяженности участков внутренних водных путей, ограничивающих пропускную способность с 13,4 тыс. км до 2 тыс. км.

Также планируется, что объем экспорта услуг транспортного комплекса увеличится с $16,9 млрд до $25 млрд. При этом рост экспорта услуг от транзитных перевозок в 2024 году составит 35,4% к базовому значению.

Объем перевозок грузов в акватории Северного морского пути увеличится до 80 млн т с 9,9 млн т. Рост транзитных перевозок контейнеров ж/д транспортом - с 615 тыс. TEU (двадцатифутовый эквивалент) до 1,656 млн TEU.

О нацпроектах

Во исполнение майского указа президента 2018 года были разработаны нацпроекты в 12 сферах (демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт). Их планируется реализовать до 2024 года.

В новость были внесены изменения (10:53 мск) — добавлена информация о качестве транспортной инфраструктуры