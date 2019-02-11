Почти триллион рублей направят на борьбу с онкозаболеваниями в России в рамках нацпроекта

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Почти триллион рублей выделен на федеральный проект по борьбе с онкозаболеваниями в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Об этом говорится в материалах по национальному проекту "Здравоохранение", опубликованных в понедельник на сайт е правительства РФ.

Согласно материалам правительства, объем финансирования федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", входящего в состав национального проекта "Здравоохранение", составляет 969 млрд рублей.

В целом на нацпроект планируется направить 1,725 трлн рублей до 2024 года, из которых более 1,37 трлн руб. - средства федерального бюджета. Еще 265 млрд руб. будут обеспечены за счет бюджетов регионов, а 94,1 млрд руб. - из средств государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников.

Модернизация онкоцентров

Минздрав РФ к 2024 году переоснастит 45 федеральных медицинских организаций с отделениями онкологии, говорится в материалах к национальному проекту "Здравоохранение".

Согласно с ними, "45 федеральных медицинских организаций, имеющих в своей структуре онкологическое подразделение, будут переоснащены медицинским оборудованием к 2024 году".

За шесть лет число центров амбулаторной онкологической помощи по всей стране должно увеличиться до 420.

Кроме того, для контроля иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых исследований онкозаболеваний в РФ уже к концу 2020 года появится 18 референс-центров. Они позволят максимально оперативно подтверждать диагнозы. Все центры будут созданы на базе ведущих медицинских учреждений, в том числе для оказания организационно- методической помощи и координации деятельности лабораторий и центров анализа.

Модернизация федеральной, региональной и окружной инфраструктуры, внедрение обновленных клинических рекомендаций, увеличение охвата россиян диспансеризацией и профилактическими осмотрами, обучение и переобучение специалистов позволят к 2024 году снизить смертность от новообразований, в том числе злокачественных с 200,6 на 100 тыс. населения до 185, говорится в материалах.

Для увеличения ранней выявляемости рака Минздрав на протяжении шести лет будет реализовывать информационно- коммуникационную кампанию на телевидении, радио и в интернете. Планируется, что к 2024 году ею будут охвачены 70% россиян.

Структура нацпроекта

Среди основных задач нацпроекта также - снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внедрение бережливых технологий, масштабной профилактики и скриннингов, устранение кадрового дефицита, развитие инфраструктуры детских больниц.

В нацпроект входят восемь федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий", "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" и "Развитие экспорта медицинских услуг".

В целом на нацпроект планируется направить 1,73 трлн рублей до 2024 года, из которых более 1,37 трлн - средства федерального бюджета. Еще 265 млрд руб. будут обеспечены за счет бюджетов регионов, а 94,1 млрд - из средств государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников. На борьбу с онкозаболеваниями в рамках нацпроекта выделено 969 млрд рублей.

Куратором нацпроекта является зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.