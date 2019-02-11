Более половины региональных рейсов к 2024 году будут осуществляться в обход Москвы

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Доля региональных авиационных перевозок в обход Москвы к 2024 году составит 51,35% от общего количества внутренних перелетов. Это следует из материалов к нацпроектам, опубликованных на сайте правительства РФ.

"На 175 маршрутах будет выполнено субсидирование воздушных перевозок и лизинга воздушных судов", - говорится в материалах.

Авиационная подвижность населения к 2024 году вырастет на треть.

Также планируется к 2024 году построить 66 аэропортов, из них 38 - на территории Дальневосточного федерального округа.

Уровень транспортной обеспеченности субъектов РФ вырастет на 7,7%.

Что касается пригородного сообщения московского железнодорожного узла, то пассажиропоток здесь должен вырасти с 720 млн пассажиров (базовое значение) в год до 850 млн пассажиров к 2024 году.