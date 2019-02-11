Около 40 детских больниц построят и реконструируют в регионах России к 2024 году

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Минздрав намерен реконструировать и построить до 40 детских больниц в регионах РФ к 2024 году. Об этом говорится в материалах к нацпроекту "Здравоохранение", опубликованных в понедельник на сайте правительства РФ.

По данным Минздрава РФ, в стране около 50% от общего числа детских больниц не отвечает современным требованиям, нуждается в капремонте или должно быть снесено и заменено новыми. Региональные больницы для детей при этом отсутствуют в 17 регионах.

"40 детских больниц/отделений будет построено/реконструировано к концу 2024 года", - говорится в материалах.

Как сообщалось ранее, в планах заложено минимальное софинансирование строительства со стороны регионов.

Приказ о диспансеризации во время обучения и воспитания в образовательных учреждениях планируется актуализировать, не менее 20% детских поликлиник и поликлинических отделений будет дооснащено медизделиями, следует из материалов. К 2020 году число дооснащенных поликлиник с перепланировкой должно достичь 95% по стране.

Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям потребует 211,2 млрд рублей.

Снижение младенческой смертности

Показатель младенческой смертности в 2017 году составлял 5,6 случаев на 1 тыс. родившихся живыми - именно он взят в качестве базового. Уже к 2021 году, согласно материалам, его требуется снизить до 5 случаев, а в 2024 году - до 4,5.

Для достижения этой цели Минздрав планирует за шесть лет обучить в симуляционных центрах 52,5 тыс. специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. Также предусмотрено строительство образовательных симуляционных центров и создание интерактивных программ, основанных на актуализированных клинических рекомендациях и принципах доказательной медицины. К 2024 году таких центров в стране будет уже 114.

Структура нацпроекта

Среди основных задач нацпроекта также - снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внедрение бережливых технологий, масштабной профилактики и скриннингов, устранение кадрового дефицита, развитие инфраструктуры детских больниц.

В нацпроект входят восемь федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий", "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" и "Развитие экспорта медицинских услуг".

В целом на нацпроект планируется направить 1,73 трлн рублей до 2024 года, из которых более 1,37 трлн - средства федерального бюджета. Еще 265 млрд руб. будут обеспечены за счет бюджетов регионов, а 94,1 млрд - из средств государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников.

Куратором нацпроекта является зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.