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Публикация национальных проектов

ВЭБ.РФ и РЭЦ разработают программу финансирования экспортно-ориентированных производств

В 2020 году планируется сформировать единую систему поддержки экспорта в ключевых зарубежных странах и во всех субъектах страны

МОСКВА, 11 февраля, /ТАСС/. ВЭБ.РФ совместно с Российским экспортным центром (АО "РЭЦ") в 2019 году должны разработать совместную программу финансирования проектов по созданию либо модернизации экспортно-ориентированных производств. Об этом говорится в материалах к национальным проектам, опубликованных на сайте правительства РФ.

К разработке будут привлекаться и другие институты развития, отмечается в материалах.

В 2020 году также планируется сформировать единую систему поддержки экспорта в ключевых зарубежных странах и во всех субъектах РФ.

В целом национальный проект "Международная кооперация и экспорт" предусматривает государственные инвестиции до конца 2024 года в размере 956,8 млрд рублей. В национальный проект входит пять федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Бюджетное финансирование предусмотрено по каждому из них. Наибольшее финансовое обеспечение предусматривается по федеральному проекту "Промышленный экспорт" (423,8 млрд рублей до 2024 года) и "Экспорт продукции АПК" (406,8 млрд рублей до 2024 года).

Теги
РоссияПубликация национальных проектов
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