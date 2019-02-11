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Публикация национальных проектов

Элементы "Цифрового университета" внедрят во всех государственных вузах к концу 2023 года

Кроме того, в соответствии с материалами по нацпроекту "Цифровая экономика", в течение 2019 года 30 тыс. специалистов должны пройти обучение по компетенциям цифровой экономики

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Элементы модели "Цифровой университет" будут внедрены во всех государственных вузах к концу 2023 года. Об этом говорится в материалах по нацпроекту "Цифровая экономика", опубликованных на сайте правительства.

"100% государственных вузов внедрят элементы модели "Цифровой университет" к концу 2023 года", - отмечается в материалах.

Согласно документу, в нацпроекте "Цифровая экономика" также предусмотрено создание международных научно-методических центров для проведения исследований, изучения и распространения лучших международных практик подготовки, переподготовки и стажировки продвинутых кадров цифровой экономики в областях математики, информатики и технологий. В 2019 году должны появиться пять таких центров, а в 2020 году - 15 спутников к ним.

В соответствии с материалами по нацпроекту, в течение 2019 года 30 тыс. специалистов должны пройти обучение по компетенциям цифровой экономики, в 2021 году их число нарастающим итогом должно вырасти до 105 тыс., а к концу 2024 года - до 270 тыс. человек. При этом также к концу 2024 года 120 тыс. человек должны быть приняты на программы высшего образования в сфере IT.

Помимо этого предусмотрены показатели по числу человек, прошедших обучение по развитию компетенций цифровой экономики в рамках государственной системы персональных цифровых сертификатов: в 2019 году этот показатель должен составить 5 тыс. человек, к концу 2021 года он должен увеличиться до 160 тыс. человек, а к концу 2024 года - до 1 млн человек. Кроме того, к концу 2024 года 10 млн человек должны пройти обучение по онлайн-программам развития цифровой грамотности.

О грантах для школ

Грантовую поддержку для организации углубленного изучения математики и информатики до конца 2024 года получат 206 школ, также говорится в материалах по нацпроекту.

"206 организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным и дополнительным общеобразовательным программам, получат грантовую поддержку для организации углубленного изучения математики и информатики до конца 2024 года", - отмечается в материалах.

Для школ предусмотрены и другие гранты: продемонстрировавшим лучшие результаты в преподавании математики, информатики и технологии учреждениям будут выделены гранты на распространение опыта. В материалах указано, что до конца 2024 года гранты на эти цели должны получить 1455 школ-лидеров. Кроме того, предполагается выдача грантов и самим школьниками: до конца 2024 года гранты должны получить 33 тыс. школьников, проявивших выдающиеся способности в области математики, информатики и технологии.

Также на ближайшие годы запланировано увеличение числа детей, участвующих в профильных сменах лагерей, которые посвящены математике, информатике и цифровым технологиям. В этом году участие в таких специализированных сменах должны принять 5 тыс. детей, в 2021 году их число нарастающим итогом должно вырасти до 15 тыс., а к концу 2024 года - до 133 тыс.

К 2025 году в России должно быть разработано 76 цифровых учебно-методических комплексов и учебных симуляторов, тренажеров, виртуальных лабораторий для реализации общеобразовательных и дополнительных общеобразовательных программ среднего профессионального образования по математике, информатике и технологии. При этом до конца 2021 года должны появиться 30 экспериментальных площадок на базе школ и колледжей по внедрению таких решений в образовательных процесс.

Национальные проекты в 12 сферах (демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт) были разработаны во исполнение майского указа президента 2018 года. Их планируется реализовать до 2024 года включительно.

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