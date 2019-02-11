{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Публикация национальных проектов

Частные вложения в "сквозные" цифровые технологии к 2022 г. должны составить 120 млрд руб.

До конца 2021 года в России появится цифровая платформа для исследований и разработок по "сквозным" цифровым технологиям

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Частные инвестиции в "сквозные" цифровые технологии в России к 2022 году должны составить 120 млрд рублей. Об этом говорится в материалах по нацпроекту "Цифровая экономика", опубликованных на сайте правительства.

"120 млрд рублей частных инвестиций будут привлечены в проекты по разработке и коммерциализации продуктов и сервисов на базе "сквозных" цифровых технологий до конца 2021 года", - отмечается в материалах.

Предполагается также, что до конца 2020 года компании-лидеры реализуют портфель проектов по разработке технологий и платформенных решений с общим объемом финансирования не менее 10 млрд рублей. При этом, согласно материалам, до конца 2021 года в России появится цифровая платформа для исследований и разработок по "сквозным" цифровым технологиям.

Грантовая поддержка

Грантовую поддержку должны получить 1,35 тыс. коммерчески ориентированных научно-технических проектов в области "сквозных" цифровых технологий до конца 2021 года.

При этом до конца 2023 года в России должны быть созданы 50 центров ускоренной подготовки специалистов совместно с компаниями цифровой экономики. До конца 2020 года при участии компаний цифровой экономики должны быть созданы пять таких центров, к 2022 году их число должно вырасти до 15.

Национальные проекты в 12 сферах (демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт) были разработаны во исполнение майского указа президента 2018 года. Их планируется реализовать до 2024 года включительно.

Теги
РоссияПубликация национальных проектов
Публикация национальных проектов
Корпорация МСП начала работу по созданию реестра производственных компаний
Глава корпорации Александр Браверман считает, что "показатель в 60 тыс. субъектов МСП к 1 марта 2024 года вполне достижим"
Читать полностью