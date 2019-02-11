Частные вложения в "сквозные" цифровые технологии к 2022 г. должны составить 120 млрд руб.

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Частные инвестиции в "сквозные" цифровые технологии в России к 2022 году должны составить 120 млрд рублей. Об этом говорится в материалах по нацпроекту "Цифровая экономика", опубликованных на сайте правительства.

"120 млрд рублей частных инвестиций будут привлечены в проекты по разработке и коммерциализации продуктов и сервисов на базе "сквозных" цифровых технологий до конца 2021 года", - отмечается в материалах.

Предполагается также, что до конца 2020 года компании-лидеры реализуют портфель проектов по разработке технологий и платформенных решений с общим объемом финансирования не менее 10 млрд рублей. При этом, согласно материалам, до конца 2021 года в России появится цифровая платформа для исследований и разработок по "сквозным" цифровым технологиям.

Грантовая поддержка

Грантовую поддержку должны получить 1,35 тыс. коммерчески ориентированных научно-технических проектов в области "сквозных" цифровых технологий до конца 2021 года.

При этом до конца 2023 года в России должны быть созданы 50 центров ускоренной подготовки специалистов совместно с компаниями цифровой экономики. До конца 2020 года при участии компаний цифровой экономики должны быть созданы пять таких центров, к 2022 году их число должно вырасти до 15.

Национальные проекты в 12 сферах (демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт) были разработаны во исполнение майского указа президента 2018 года. Их планируется реализовать до 2024 года включительно.