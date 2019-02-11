Почти вдвое больше россиян к 2024 году будут проходить медосмотры ежегодно

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Почти вдвое больше взрослых россиян планируется обеспечить ежегодными профилактическими медицинскими осмотрами к 2024 году. Также в два раза увеличится охват подростков медосмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья, говорится материалах к национальному проекту "Здравоохранение", опубликованных в понедельник на сайте правительства РФ.

Согласно материалам, охват всех граждан профилактическими осмотрами увеличится с 39,7% в 2017 году до 70% к 2024 году.

К этому же сроку профосмотрами с целью сохранения репродуктивного здоровья должны быть охвачены 80% подростков 15-17 лет. В качестве базового значения взят показатель 2017 года - 38,7%.

Охват информирования граждан РФ, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), о возможности бесплатно пройти профилактический медосмотр к концу 2022 года составит 75,9%, а уже с 2024 года все застрахованные будут получать информацию регулярно.

Структура нацпроекта

Среди основных задач нацпроекта также - снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внедрение бережливых технологий, масштабной профилактики и скриннингов, устранение кадрового дефицита, развитие инфраструктуры детских больниц.

В нацпроект входят восемь федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий", "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" и "Развитие экспорта медицинских услуг".

В целом на нацпроект планируется направить 1,73 трлн рублей до 2024 года, из которых более 1,37 трлн - средства федерального бюджета. Еще 265 млрд руб. будут обеспечены за счет бюджетов регионов, а 94,1 млрд - из средств государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников. На развитие системы оказания первичной медико- санитарной помощи будет выделено 62,5 млрд рублей.

Куратором нацпроекта является зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.