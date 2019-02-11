Скоростную автотрассу Москва - Казань планируется построить до конца 2024 года

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Скоростную автотрассу Москва - Нижний Новгород - Казань планируется построить до конца 2024 года. Это сократит время в пути между Москвой и Казанью почти в два раза, до 6,5 часа, следует из материалов к нацпроектам, опубликованных на сайте правительства РФ.

"729 км новых автомобильных дорог 1 категории в составе международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" будет построено к концу 2024 года. (Москва - Нижний Новгород - Казань) . Время в пути между Москвой и Казанью сократится в 1,8 раза с 12 до 6,5 часов", - отмечается в материалах о комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Этот проект, в частности, направлен на увеличение индекса качества транспортной инфраструктуры России (на 15,5% к 2025 году) и увеличение доли автодорог, работающих без перегрузки, относящихся в международному транспортному маршруту "Европа-Западный Китай" (ЕЗК) с 26,9% до 67% к 2024 году.

Также на эти цели направлены два других дорожных проекта, входящих в ЕЗК. Так 97 км новых дорог 1 категории будет построено до конца 2023 года в обход города Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу (его стоимость ранее оценивалась в 130 млрд руб.). Ранее сообщалось, что проект хоть и входит в ЕЗК, но рассматривается отдельно так как позволит пустить транспортный поток в обход города Тольятти, разгрузив участок федеральной трассы М-5, проходящей через плотину Волжской ГЭС.

Развивает идею ЕЗК и проект частной платной автомагистрали "Меридиан", включенный в магистральный план со сроком строительства до конца 2024 года. Ранее ТАСС сообщал, что дорога "Меридиан", которая свяжет Оренбургскую область и западную границу РФ будет строиться "Русской холдинговой компанией". В районе Смоленска она должна выйти на белорусскую границу, предполагается, что дорога в основном будет использоваться для движения грузового транспорта, перевозки грузов. Дорога будет эксплуатироваться на платной основе, это будет первая частная автомобильная трасса в стране.