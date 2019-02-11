Стандарт высшего образования в сфере производительности труда появится в РФ в 2019 году

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ планирует в 2019 году разработать федеральные государственные стандарты высшего профессионального образования по направлениям "бережливое производство", "научная организация труда" и другим направлениям в сфере производительности труда. Об этом говорится в материалах по национальным проектам, опубликованных на сайте правительства.

Согласно документу, ежегодно планируется обучать 3,2 тыс. человек, вовлеченных в реализацию нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". В итоге к 2024 году предполагается обучить 19,4 тыс. руководителей.

Помимо этого, 1,8 тыс. сотрудников предприятий - участников проекта пройдут международные стажировки и будут подготовлены 4 350 тренеров предприятий.

Всего за время реализации проекта планируется обучить почти 80 тыс. сотрудников предприятий.

Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей до не менее 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году.